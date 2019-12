Chelsea: Kante è un muro contro l’Arsenal (Di martedì 31 dicembre 2019) Kante ha recuperato una valanga di palloni in Arsenal-Chelsea. Ha consentito ai blues di riaggredire bene e tenere un baricentro alto Kante si è evoluto molto nelle ultime stagioni. Da mediano quasi unicamente difensivo, si è trasformato in una mezzala con grandi qualità offensive. Evidente la crescita nella gestione del possesso e negli smarcamenti. Rimane comunque un giocatore che recupera un quantitativo elevatissimo di palloni. contro l’Arsenal, per esempio, ha vinto la bellezza di 7 tackle (record del match). Considerando che occupa una posizione in media più elevata rispetto a prima, Kante è fondamentale quindi nel contropressing del Chelsea. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

