Calze fatte in casa, i modelli più belli per rendere indimenticabile l'epifania (Di martedì 31 dicembre 2019) Di stoffa, in 3D o personalizzate, le Calze della befana fanno contenti si i grandi che i più piccoli, che non vedono l'ora... Leggi la notizia su today

Tachifluencer2 : @mari_arena75 Le calze a rete sono fatte per essere strappate -