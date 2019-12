Autostrade: Arrigo, ‘pasticcio su indennizzo, si rischia lungo contenzioso’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Milano, 31 dic. (Adnkronos) – La gestione della revoca della concessioni ad Autostrade per l’Italia, così come si sta delineando con il decreto Milleproroghe, “è un grande pasticcio” da cui “difficilmente il Governo potrà fare marcia indietro”. Per Ugo Arrigo, economista ed esperto di trasporti, ci sarebbe stata una via più semplice, ovvero “due righe di legge per abolire la norma che nel 2008 aveva approvato la convenzione tra Anas e Aspi. Così si sarebbe rimediato al primo errore”. Interpellato dall’Adnkronos, il professore di Economia pubblica che insegna all’Università Bicocca si è fatto un’idea molto chiara su quale debba essere la strada da intraprendere. E ritiene che rimuovere per legge ora il lauto indennizzo in caso di revoca della concessione, clausola prevista dalla convenzione di dieci anni fa, sia ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

