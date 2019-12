Andreas Muller, l'auto del padre distrutta da ignoti: lo sfogo su Instagram (Di martedì 31 dicembre 2019) Il ballerino professionista di Amici e vincitore della sedicesima edizione del talent show di Maria De Filippi, Andreas Muller, ha chiuso il proprio 2019, dal punto di vista privato, con un episodio che gli ha lasciato un comprensibile amaro in bocca, giusto per usare un eufemismo.L'automobile del padre di Andreas Muller, infatti, è stata gravemente danneggiata da ignoti, da dei malintenzionati che hanno distrutto i finestrini e il lunotto posteriore della macchina per la precisione, presumibilmente, in cerca di qualche oggetto di valore o, forse, anche solo per puro vandalismo.Andreas Muller, l'auto del padre distrutta da ignoti: lo sfogo su Instagram 31 dicembre 2019 00:59. Leggi la notizia su blogo

zazoomblog : La denuncia di Andreas Muller sui social: macchina distrutta e vacanze rovinate - #denuncia #Andreas #Muller… - zazoomblog : Andreas Muller furioso per l’auto dei genitori distrutta: “Auguro a questi deficienti la solitudine” - #Andreas… - zazoomnews : Andreas Muller auto del padre distrutta a Roma- Un grandissimo testa di cazo - #Andreas #Muller #padre #distrutta -