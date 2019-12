‘Ultimo risveglio all’italiana…’: Gianni Sperti, addio a Uomini e Donne? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un altro anno è terminato anche per il noto opinionista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gianni Sperti che oltre ad essere molto amato nel programma è anche seguitissimo sui social. E proprio sul sul profilo, il ballerino ha allarmato i suoi follower lasciando intendere di voler lasciare il paese. Gianni Sperti lascia l’Italia Gianni Sperti durante il periodo delle vacanze si concede numerosi viaggi.Lo scorso anno, l’opinionista approfittando delle pausa natalizia a Uomini e onne s è diretto in India. Un viaggio di riflessione ma anche una vera e propria esperienza di vita. L’amico di Tina Cipollari oltre ad avere la passione per il ballo, ama la natura e tutto ciò che la circonda. Dopo aver trascorso il Natale con i sui familiari, Gianni sembra pronto per un’altra avventura. A farlo sapere è proprio l’opinionista attraverso uno scatto fotografico ... Leggi la notizia su kontrokultura

