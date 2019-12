The Witcher 3 | grazie alla serie Netflix è record per il numero di giocatori attivi su

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) The3 era un gioco molto popolare quando uscì nel 2015. Ma la recente uscita dello showha portato a un enorme aumento di popolarità per il gioco di ruolo polacco. E ha appena stabilito un nuovodi conteggio deisu Steam, con oltre 93k.La notizia di questo enormediè arrivata dal Global Community Lead di CD Projekt Red. Marcin Momot ha pubblicato su Twitter uno screenshot che mostrava 93.835su Steam.Ottenere 90k o piùsu Steam tutti allo stesso tempo è impressionante. Ma ciò che rende questo ancora più impressionante è che sta accadendo oltre quattro anni dopo il lancio del gioco. Ma questa non è una coincidenza casuale. Lo showha trovato un vasto pubblico e molti amano Henry Cavill come Geralt. L'aumentare deldiè attribuito anche al fatto che The3 è attualmente ...

