Texas, spari chiesa: i morti sono tre

Sale il bilancio deidella sparatoria nellaWest Freeway Church of Christ di White Settlement,in. Le vittime della sparatoriatre, incluso l'uomo che ha aperto il fuoco. La sparatoria è avvenuta mentre la messa veniva trasmessa in live streaming. Lo riferiscono fonti della polizia, secondo le quali è morta anche la persona ferita che era stata trasportata in ospedale.Le indagini intanto proseguono e resta da accertare il motivo che ha spinto l'aggressore ad aprire il fuoco.(Di lunedì 30 dicembre 2019)