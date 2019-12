Sanremo 2020, “anche Rula Jebreal tra le donne del Festival”: impazza il totonomi. Ecco chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Ho sempre detto che immagino un Sanremo imprevedibile e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione. Voglio serate che non siano una copia dell’altra. Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla sera precedente. Penso a un Sanremo numero 70 all’insegna della donna”, ha dichiarato Amadeus in un’intervista al Corriere della sera. Da settimane impazza il totonomi tra molti rumors e poche certezze. Il sito Dagospia aggiunge alla lista Rula Jebreal: “Il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell’Ariston”, scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino aggiungendo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

