Repubblica – Fassone | «Gattuso al Napoli farà bene come Mazzarri e Sarri»

(Di lunedì 30 dicembre 2019) «è un allenatore completo» così lo definisce Marcosuoggi, dal 2010 al 2012 direttore generale del, l’uomo che nel 2017 portò Rinoal Milan, prima in primavera e poi in prima squadra. Rino è decisamente l’uomo giusto per allenare ilin questo momento secondo lui per le caratteristiche che hauomo etecnico «Se dovessi sceglierne una, sicuramente direi la sua capacità di influire nello spogliatoio. In poco temporiesce a creare un gruppo coeso, i giocatori danno l’anima per lui. Non è certo un freddo, partecipa in maniera emotiva alla vita del gruppo, si allena con i giocatori e vive con loro. E questa trasformazione avviene in poco tempo». Passione sì, ma non solo quella,è anche un tecnico preparato «Ma non dobbiamo cadere nei luoghi comuni.non porta soltanto la grinta, è anche un ...

