Percorso Tour de France 2020: le 21 tappe ai raggi X, le salite e le località. La guida completa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Edizione numero 107 per il Tour de France: ci si aspetta grandissimo spettacolo dalla Grande Boucle del 2020, anticipata ovviamente per le Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a scoprire il Percorso nel dettaglio: tappe ai raggi X, le salite e le località. tappe Tour de France 2020 ai raggi X Sabato 27 giugno 2020 1a tappa: Nice – Nice (156 km) ** Si inizia in Costa Azzurra con una frazione che potrebbe rivelare qualche insidia. Magari sarà volata, forse però ristretta. Domenica 28 giugno 2020 2a tappa: Nice – Nice (187 km) **** 4000 metri di dislivello, Col de Turini, Col de la Colmiane. Si sfideranno subito i big: cambierà la Maglia Gialla. Lunedì 29 giugno 2020 3a tappa: Nice – Sisteron (198 km) * Tanta pianura: sarà sicuramente volata, la prima a ranghi compatti di questa Grande Boucle. Martedì 30 giugno 2020 4a tappa: Sisteron – Orcières-Merlette (153 km) *** Arrivo in salita: ascesa ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Percorso Tour de France 2020: le 21 tappe ai raggi X, le salite e le località. La guida completa - piemonte_is : RT @eatalytorino: Uno speciale Eataly Food Tour per Natale, sotto le Luci d'Artista!? Il 4 gennaio torna un suggestivo percorso in bus tra… - gianlucalosito : percorso che lo porta a vincere un Tour sublime e a completare la Tripla Corona, sesto di 7 (qualche anno più tardi… -