Nio EC6 - Debutta la Suv-coupé elettrica (Di lunedì 30 dicembre 2019) La rivale cinese della Tesla allarga la famiglia. Dopo le ES6 e ES8, la Nio ha presentato la EC6, prototipo di una Suv-coupé potenziale rivale della Model Y di Elon Musk. Secondo i calcoli della Casa, che ha previsto una presentazione completa della vettura per luglio, le prime consegne saranno a settembre. Quattro ruote motrici. L'auto è una sport utility dal design filante, che punta anche su un'aerodinamica efficiente (0,27 il Cx) per promettere un'autonomia abbondante: 615 km calcolati dalla Nio nel ciclo Nedc, nella configurazione della EC6 con la batteria più performante (da 100 kWh). A tal proposito, pure il powertrain potrebbe proporre diversi livelli di prestazioni. L'esemplare presentato monta due motori elettrici, un per assale, con potenze di 160 e 240 kW. Lo schema adottato prevede dunque la trazione integrale. Segnali positivi malgrado le difficoltà. Con questo terzo ... Leggi la notizia su quattroruote

