Mediobanca, l’Antitrust dà 4,7 milioni di euro di multa a Compass: “Per concedere prestiti imponeva di comprare polizze assicurative” (Di lunedì 30 dicembre 2019) l’Antitrust ha sanzionato Compass, società del gruppo Mediobanca, per 4,7 milioni di euro per aver “condizionato e/o a limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai propri prodotti di finanziamento”. La contestazione riguarda il fatto di aver “prospettato ai consumatori intenzionati a richiedere prestiti la possibilità di accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con il finanziamento, di fatto attuando un abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi”. Dalle risultanze istruttorie “emerge una politica commerciale di distribuzione delle polizze non connesse ai finanziamenti particolarmente spinta, con il collocamento di prodotti assicurativi non conformi alle esigenze del beneficiario del prestito”. Il collocamento di polizze ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

