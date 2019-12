Mattarella accetta le dimissioni di Fioramonti, Istruzione affidata ad interim a Conte (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il presidente Mattarella firma il decreto dimissioni del ministro Fioramonti. L’incarico affidato ad interim al premier Conte. ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma il decreto dimissioni del ministro Fioramonti. Con il nero su bianco del Capo dello Stato l’esponente del M5s non è più il titolare del dicastero dell’Istruzione. Come precisato dal Quirinale nel comunicato, l’incarico è stato affidato al premier Conte in attesa della nomina di Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi che dovrebbe avvenire nei primi giorni di gennaio. Attesa per il Consiglio dei ministri sulla divisione del Miur La nomina di Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi è stata anticipata dal premier Conte anche se ancora non è diventata ufficiale. Il nero su bianco di questi nuovi incarichi molto probabilmente avverrà dopo l’Epifania. Prima, infatti, ... Leggi la notizia su newsmondo

