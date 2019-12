Lo sviluppo di Bayonetta 3 sta procedendo molto bene (Di lunedì 30 dicembre 2019) Fin dalla sua presentazione ai The Game Awards in 2017, Bayonetta 3 è stato (ed è ancora) uno dei titoli più attesi su Nintendo Switch, al momento sappiamo molto poco sul nuovo gioco di Platinum Games, tuttavia è stato assicurato (tramite un post su Twitter )dallo stesso Hideki Kamiya che lo sviluppo procede molto bene.In occasione della domanda di un fan circa lo stato di sviluppo del gioco (ha anche chiesto a quando nuoci aggiornamenti sullo stato del progetto), Kamiya ne ha approfittato per rassicurare il pubblico, dichiarando appunto che lo sviluppo di Bayonetta 3 procede molto bene. Ovviamente dobbiamo fidarci delle parole Kamiya che (seppur rassicuranti) non possono fornire la certezza assoluta che il tutto stia andando bene. Magari la stessa Nintendo potrebbe decidere prima o poi di pubblicare un trailer dedicato al gioco.Di seguito il Tweet menzionato sopra.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Lo sviluppo di Bayonetta 3 sta procedendo molto bene - Eurogamer_it : Lo sviluppo di Bayonetta 3 sta procedendo molto bene - GameSourceIT : Bayonetta 3: lo sviluppo procede bene -