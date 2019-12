Il video dell’uomo che colpisce un ragazzo di colore con un tamburo in testa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Circola un video, pubblicato dall’account Twitter @deeg25 il 18 ottobre 2019, dove un uomo di colore rompe il lunotto di un auto per poi venire aggredito, mentre si allontanava con la sua bicicletta, dal proprietario del veicolo con un colpo in testa: Il tuo browser non supporta il tag iframe Qualcuno si è reso conto che l’uomo era stato colpito alla testa da un bongo tanto da sentirne il suono, da qui la nascita del piccolo fenomeno intitolato «Bonk» o «The Bongo Song» dove la scena è montata in forma “comica” con una canzone di sottofondo. L’utente @fabrizio sn pubblica un tweet dove condivide il video e scrive «Vedo che da quando abbiamo “importato il terzo mondo” la legge del taglione sta tornando in auge…». La storia del video raccontata dal ciclista Il fatto è avvenuto due anni fa a Chicago, negli Stati Uniti. ... Leggi la notizia su open.online

