Capodanno, consigli utili per usare correttamente i botti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Come riconoscere i fuochi d'artificio legali? Una guida diffusa dalla Polizia di Stato fornisce consigli utili per l'utilizzo corretto dei fuochi pirotecnici Mancano soltanto poche ore allo scoccare della mezzanotte e, in moltissime città italiane, ci si sta preparando ad accogliere l'inizio del nuovo anno con lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Ma attenzione all'uso di petardi e mortaretti a Capodanno che, se innescati con leggerezza, possono rivelarsi delle vere e proprie bombe ad orologeria capaci di mietere un numero di vittime davvero impressionante. Sebbene nell'ultimo quinquennio, il numero di morti per ii botti di Capodanno sia diminuito sensibilmente, quello dei feriti fa registrare un trend decisamente inverso. La stima fornita dal Dipartimento per la Pubblica sicurezza alla data del 1 gennaio 2019, ha segnalato un incremento di ferimenti, ... Leggi la notizia su ilgiornale

