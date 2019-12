Capodanno 2020 a Milano, i divieti per il concerto in Duomo: numero chiuso e niente superalcolici (Di lunedì 30 dicembre 2019) In vista del concerto in piazza Duomo a Milano per festeggiare il Capodanno 2020, è stata firmata l'ordinanza che dispone i divieti per cittadini e locali nell'area dell'evento e nelle zone limitrofe, per garantire la sicurezza di tutti. Non potranno essere portate bottiglie in vetro o in latta né botti, petardi e spray urticanti. I locali in zona invece potranno servire alcolici in bicchieri di carta o plastica, mentre i superalcolici potranno essere serviti solo all'interno previa ordinazione al tavolo. L'accesso alla piazza sarà limitato 20mila persone. Leggi la notizia su milano.fanpage

