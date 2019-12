Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019), 29 anni, è morta la notte tra il 20 e il 21 settembre travolta da un treno sui binari a Cavidi Lavagna. Due le ipotesi iniziali: suicidio o incidente dovuto all’attraversamento dei binari. La squadra mobile di Genova però ora indaga pervolontario. Secondola ragazza avrebbe passato la serata in un locale dove era arrivata con un’amica. La stessa che ha poi rivelato agli inquirenti dettagli su una lite trae un’altra ragazza per un ragazzo conteso., l’indagine perIl pm Gabriella Dotto e la squadra mobile della polizia hanno iniziato ad avere pesanti dubbi una volta letti i risultati dell’autopsia. La 29enne aveva ferite al braccio. In più, segni che era stata tirata per i capelli. Poi ci sono stati gli interrogatori: cinque amici, due donne e tre uomini tutti di Lavagna, che erano con lei a una festa in ...

Noovyis : (Veronique Garella, l’indagine per omicidio) Playhitmusic - - bizcommunityit : Veronique, travolta e uccisa dal treno: clamorosa svolta nelle indagini - novasocialnews : Veronique, travolta e uccisa dal treno: clamorosa svolta nelle indagini #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -