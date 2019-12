LIVE Sci alpino oggi | le gare del 29 dicembre in DIRETTA | Paris secondo in combinata

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL SUPERG DELLAALPINA MASCHILE 13.56: Prova di sostanza di Shiffrin nella parte finale dello slalom: miglior tempo per lei anche nella seconda manche. Si conferma numero uno assoluta con 64 vittorie in carriera 13.54: MIKAELA SHIFFRIN!!! Concede il bis per la prima volta a Lienz aumentando a 61 centesimi il vantaggio su Vlhova! Perfetta la statunitense 13.54: Shiffrin all’intermedio ha 32 centesimi di vantaggio 13.52: La slovacca Vlhova perde qualcosa nel finale ma va al comando con 1″11 di vantaggio su Gisin. Non facile il compito di Shiffrin 13.51: Vlhova all’intermedio ha 1″19 di vantaggio 13.50: errori gravissimi per Haver Loeseth che continua a sbagliare fino al traguardo: è 18ma a 2″14 da Gisin che sarà sicuramente sul podio. Ora Vlhova 13.49: La norvegese Haver-Loeseth commette un ...

