L’albero di Natale prende fuoco e fa una strage | morto papà e 3 figli

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dramma a Hamet, in California, negli Stati Uniti d’America. Un uomo e tre suoisono morti a causa di un incendio provocato dal loro albero di. Come raccontato sul Daily Mail, il 41enne Juan Moreno si trovava fuori casa quando le fiamme si sono propagate alle 1.15 di venerdì scorso (ora locale) ed è subito tornato indietro quando ha saputo che alcuni dei suoi– ne ha avuti cinque – si trovavano lì. Juan ha provato a salvare Janessa di 4 anni e la 12enne Maria ma tutti e tre sono rimasti uccisi. Isaac, 8 anni, è stato trasportato in ospedale ma èsuccessivamente per le ferite riportate. LEGGI ANCHE: Taylor Mega, brutto: furto nella casa della social influencer. Christina, la moglie dell’uomo, insieme agli altri due– la neonata Cecily e l’11enne Jaelyin – sono usciti vivi dalla casa in fiamme. Come riportato ...

