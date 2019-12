Incredibile | Cecilia compra una casa enorme con 1 euro

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019) È successo in Sicilia, nel borgo semi abbandonato di Mussomeli, dove una ragazza argentina hato con solo 1uno stabile di 250 mq. a 3 piani. La notizia sconvolgente ha fatto esplodere il web e adesso si spera che molti ragazzi imitino il suo bel gesto. 1per ripopolare il paeseSolari, di origini argentine, è ora a tutti gli effetti abitante di Mussomeli, un piccolo comune di 10mila anime. Il sindaco del paesino siciliano aveva deciso di vendere alcune dimore abbandonate per pochiper cercare di ripopolare la zona. Quello dello spopolamento è un fenomeno molto comune nei piccoli borghi di tutta Italia e per cercare di contrastarlo i sindaci sono disposti a tutto. Una delle idee più comuni è quella di svendere alcune case o villette abbandonate nella speranza che giovani acquirenti possano approfittarne. Nonostante il prezzo irrisorio però i ...

