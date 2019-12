Il piccolo Alexander (Di domenica 29 dicembre 2019) I periodi natalizi sono speciali perché sono un’occasione per condividere il tempo con la famiglia e anche con chi ne ha più bisogno, aiutando gli altri e creando momenti indimenticabili pieni di amore. Fortunatamente, questo è stato il caso del bambino Alexander K, che è stato abbandonato da sua madre dopo essere nato cieco, ma ha finalmente trovato una casa amorevole dove godersi il Natale. Solo un paio di mesi fa circolava la storia emotiva di Alexander K , il piccolo bambino nato senza occhi in Russia. Il suo caso ha causato grande agitazione in tutto il mondo e le sue condizioni sono così strane che ci sono solo tre bambini al mondo come lui. Sua madre pensava che non potesse prendersi cura di lui. Dopo aver reso nota la sua storia, il bellissimo bambino di soli otto mesi ha ricevuto molte ... Leggi la notizia su bigodino

