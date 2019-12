Haaland colpo Dortmund | Inter aspetta Vidal

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il nuovo anno e l'avvio del mercato di gennaio di avvicinano e i progetti di rafforzamento delle big italiane si fanno sempre piu' scoppiettanti. Intanto pero' a sorprendere tutti con un super botto a ridosso della notte di San Silvestro e' il Borussiache si porta a casa la stella nascente di Erling. L'attaccante norvegese del Salisburgo, grande sorpresa della stagione e uno dei giocatori piu' corteggiati d'Europa (su di lui c'era anche mezza Serie A), ha scelto la Bundesliga per il suo futuro. Venendo all'Italia, tra le piu' attive in Serie A, e' l', che punta a stringere al piu' presto per portare a Milano: il caso del giocatore del Barcellona continua a tenere banco, perche' la causa che vuole intentare al club blaugrana per dei bonus a suo dire non pagati e' il segnale della volonta' del cileno di andarsene per raggiungere Conte ad Appiano Gentile. A ...

