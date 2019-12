Gazzetta | Gattuso spera di recuperare Koulibaly per l’Inter

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 dicembre 2019)è alle prese con l’emergenza in difesa, dopo gli infortuni di, Maksimovic, Manolas e Luperto. Il tecnico, soprattutto,nel recupero di Kalidou. Secondo quanto scrive ladello Sport, il difensore senegalese sta meglio epunta a valutare le sue condizioni per sfruttarlo già contro l’Inter, a gennaio. Scrive il quotidiano sportivo: “Ci proverà, l’allenatore, ail difensore senegalese.è troppo importante per il reparto arretrato che dovrà misurarsi con la fisicità e la potenza di Lukaku.sta recuperando dall’infortunio muscolare subito nei primi minuti della gara col Bologna. I tempi di recupero parlano di un mese (stiramento di primo grado), ma se il ragazzo dimostrerà di stare bene,lo manderà in campo”. L'articolodiper l’Inter ...

zazoomnews : Gazzetta: Gattuso frena lo scambio Politano-Llorente - #Gazzetta: #Gattuso #frena #scambio - zazoomblog : Gazzetta: Gattuso frena lo scambio Politano-Llorente - #Gazzetta: #Gattuso #frena #scambio -