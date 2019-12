Chiediamo una riflessione pacata e unitaria sull' antisemitismo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Contro l’bisogna fare di più e il prima possibile. Anche in Italia. Nel giorno dell’attacco negli Stati Uniti, dove un uomo ha fatto irruzione in casa di un rabbino, ferendo cinque persone, la comunità ebraica italiana chiede che si faccia un ragionamento profondo sul tema. E che si agisca per arginare l’ondata di ostilità antisemita che dilaga in molte aree del mondo. Le istituzioni, alle quali l’appello è rivolto, prendono un impegno: non abbassare la guardia e lavorare affinché si metta fine a questa scia di odio.“Continuano gli episodi diin Usa e nel resto del mondo. Serve unae condivisa da tutte le forze politiche in Parlamento per trovare una soluzione all’odio antiebraico”, ha scritto su Twitter Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di ...

