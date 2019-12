Ufficiale | Davide Nicola è il nuovo allenatore del Genoa ed arriva anche il primo acquisto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019)unribaltone in panchina in Serie A. IlCricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra. L’incarico è stato affidato all’, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley.ha esercitato dain cinque club italiani (Udinese, Crotone, Bari, Livorno e Lumezzane) e domenica dirigerà ilallenamento al Centro Sportivo G.Signorini. La Società ringrazia mister Thiago Motta per la dedizione profusa durante la sua esperienza. Nel frattempo è fatta per ildi gennaio, si tratta del portiere Perin che sarà in città già dalla giornata di domani.è il: come cambia l’11 per l’assalto alla salvezzaL'articolo...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Nicola rileva Thiago Motta al timone del Genoa ?????? - Fantacalcio : UFFICIALE - Genoa, è Davide Nicola il nuovo allenatore: ecco l'annuncio del club - laziopress : -