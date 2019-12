Riparazione bene condominiale presente in una proprietà privata

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Cassazione 9.8.2019 n 21242 Il condominio ha il diritto di provvedere allae alla manutenzione dei beni comuni dell'edificio ed ha l'obbligo di farlo onde evitare danni alleesclusive dei condomini e dei terzi, ove manchi la collaborazione dei condomini all'esercizio di tale diritto, l'amministratore può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, per far valere tale diritto, sia in sede cautelare (art 1130 n 4 cc) che di merito (art 1131 cc)

ParixTaxi : RIPARAZIONE BUCHE IN SVIZZERA ITALIANA , come fare lavori fatti bene - Francicciotaras : @_frankconlaa_ @gavinjones10 Ah, sei di C R. Bene, avrai notato sicuramente che i pini della Sila hanno 70 anni cir… -