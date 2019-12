Precipitano con l’auto nel dirupo a Belluno | feriti due tecnici Raiway

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Duedella Rai sono rimastidopo essere precipitati per oltre 30 metri con l’auto in unin località Cavarzan a Cencenighe Agordino, in provincia di. Secondo le primissime informazioni, l’incidente è avvenuto a mezzogiorno di venerdì 27 dicembre. A soccorrere i due uomini sarebbe intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agordo. Inoltre, l’auto sulla quale viaggiavano i due occupanti, una Opel Mokka, apparteneva alla ditta ed è rimasta incastrata parzialmente in un albero. I due, soccorsi dai vigili del fuoco, risiederebbero a Padova e Mogliano., auto precipita nelStavano percorrendo una strada statale e si erano da poco immessi in una strada silvo-pastorale a monte di Cencenighe. I duedelladi Mestre dovevano percorrere quel tratto impervio per raggiungere dei ripetitori da sistemare. ...

