Natale con i militari all' estero | una festa al fronte insieme al Generale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chiara Giannini iL capo di Stato Maggiore della Difesa,Enzo Vecciarelli, che ha voluto passare il suoaccanto aiitaliani impegnati in missione di pace all’Un tour de force attraverso cinque teatri operativi, al seguito del Capo di Stato Maggiore della Difesa,Enzo Vecciarelli, che ha voluto passare il suoaccanto aiitaliani impegnati in missione di pace all’. È stato questo il nostro viaggio per documentare come hanno trascorso le festività gli uomini e le donne in divisa che operano in Iraq, Afghanistan, Emirati Arabi, Libano e Kosovo. Un percorso iniziato a Erbil, dove c’è il quartierdell’operazione Prima-Parthica, che vede impegnati sul campo circa 900 uomini, tra l’Iraq, dove ne abbiamo 600 e il Kuwait, con la Task Force Air che ne conta 300. Un territorio in cui, lo ha dimostrato il recente ...

