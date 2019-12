LIVE Tour de Ski 2020 | 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA | Johaug in fuga nella gara

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00 Stanno invece cedendo diverse posizioni Diggins e Bjornsen, evidentemente a causa dello sforzo prodotto per tenere il duo-Weng nelle fasi iniziali 12:59 Al km 5.6aumenta leggermente il proprio vantaggio a 10″4 su Andersson, Oestberg, Jacobsen e Weng, con Nepryaeva a un paio di secondi da questo gruppo 12:57 Comarella, Debertolis e Brocard vicine alla trentesima posizione 12:56 8″5 i secondi di vantaggio disu Andersson 12:55 E scappa via! La norvegese rischia anche di cadere, ma comunque se ne va per iniziare, al quarto chilometro, quello che nelle sue intenzioni è un assolo, mentre Ebba Andersson cerca di portarsi al suo inseguimento 12:54 Questo il responso del km 3.3 con i punti bonus:15, Weng 12, Diggins 10, Jacobsen 8, Andersson 6, Nepryaeva 5, Oesberg 4, Kalla 3, Bjornsen 2, ...

lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - VEVO_IT : .@TiniStoessel ci regala un'emozionante versione live di #Diciembre in questo clip, tratto dal tour di… - MancioRuggiero : #EugenioFinardi #live: Sbarca a Mola di Bari il '#Finardimente Tour' - 28 Dicembre 2019 - Mola di Bari… -