In Giappone prosegue il crollo delle nascite (Di sabato 28 dicembre 2019) L’emorragia demografica del Giappone continua. Niente e nessuno riesce a mettere un freno alla diminuzione della popolazione nipponica, che da qui al 2065 potrebbe subire un calo del 22%, passando da circa 127 milioni di effettivi a 87 milioni. Detto in altri termini, evaporeranno 28 milioni di persone. Inoltre, entro il 2100, se Tokyo non applicherà validi correttivi alla crisi che la attanaglia vedrà volatilizzarsi nel nulla il 34% dei suoi abitanti. Si tratterebbe di una vera e propria catastrofe, considerando che le nascite sono scese ai minimi dagli ultimi 120 anni e che, per la prima volta, sono finite al di sotto la soglia delle 900 mila unità. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e del Welfare, nel 2019 sono arrivati 864 mila nuovi nati, in calo di 54 mila bebè rispetto al 2018. Al contrario i decessi sono aumentati dal dopoguerra a oggi, con un milione e 376 ... Leggi la notizia su it.insideover

