Follia Diletta Leotta corre per la strada con tutte le sue forme in bella mostra – VIDEO (Di sabato 28 dicembre 2019) Diletta Leotta corre per la strada con un Top aderente pazzesco: ecco il VIDEO della straordinaria conduttrice di DAZN che conferma la sua bellezza. Leggi anche –> Wanda Nara Scatto Bollente alle Maldive Qualche giorno fa aveva augurato a tutti i suoi fan un buon Natale prima della partenza per la sua amata Sicilia e … L'articolo Follia Diletta Leotta corre per la strada con tutte le sue forme in bella mostra – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

