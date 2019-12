Davide Acampora | amico di Pietro Genovese racconta cos’è accaduto quella notte

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 29 dicembre 2019) Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli hanno perso la vita mentre attraversavano il corso Francia. Gli inquirenti stanno cercando di capire la dinamica esatta di quel tragico incidente che ha portato via la vita a due sedicenni. Uno dei testimoni chiave in questa triste vicenda èdi. Ecco cosa hato il giovane agli inquirenti., 20 anni, si trovava sul sedile anteriore accanto ae ha visto abbastanza bene quello che èmaledetta. Le sue parole, da una parte, rafforzano la versione di. In giovane, infatti, ha detto: “Quelle due ragazze sono sbucate all’improvviso, correvano mano nella mano. Mi creda, era impossibile evitarle. Pioveva, era buio, ma ricordo perfettamente ...

zazoomnews : Gaia e Camilla uccise a Roma Parla Davide Acampora in auto con Pietro Genovese - #Camilla #uccise #Parla #Davide - zazoomblog : Gaia e Camilla uccise a Roma Parla Davide Acampora in auto con Pietro Genovese - #Camilla #uccise #Parla #Davide -