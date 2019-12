Apre gli occhi dentro la bara

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ci sono sicuramente eventi che ci sorprendono e ci lasciano con una strana sensazione, molto difficile da spiegare, come quella vissuta dalla famiglia di María Muñoz, una donna di 85 anni che soffriva di leucemia cronica. I parenti e gli impiegati della casa funeraria hanno visto come questa donna si è svegliata poco prima della sua processione e ha sorpreso tutti dopo aver aperto glinella. Già di per sé, dire addio fisicamente una persona cara è molto doloroso, ma sapere anche che poteva essere seppellita viva, è un’esperienza che nessuno vuole vivere. Lo stato di salute di María Muñoz è peggiorato e i suoi organi vitali sono crollati a causa della sua leucemia. I medici dell’ospedale municipale di Carmen la dichiararono morta e diedero la triste notizia ai suoi parenti. Gladys, la figlia di María, ha raccontato l’esperienza sconcertante che la famiglia ...

fattoquotidiano : L'ACCORDO M5S-PD La riforma Orlando va a marzo ma non saranno le polizie a definire gli ascolti “rilevanti”. Gli av… - LegaSalvini : ++ SALVINI CHIUDEVA I PORTI, IL GOVERNO LI APRE ALLE ONG ++ Il Viminale autorizza un altro sbarco nel nostro Paese… - fallingerica : @flickerhar Ovvio eheh ringrazio il cielo che non apre mai i dm o mi bloccherebbe da quanto gli rompo il cazzo ogni… -