Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non solo aggressioni, oltre 100 in un anno, ma anche messaggi di ringraziamento e di riconoscimento per gli uomini e le donne del 118. Un augurio speciale quello che arriva aper la postazione “Chiatamone” di Napoli. Protagonisti di unprestato nella notte del 25 dicembre, si sono poi visti recapitare uno splendidodi ringraziamento. “Salve, voglio ringraziare gli operatori del 118 della postazione “Chiatamone” per essere arrivati ieri25/12 /2019 alle ore 23:00 in via Francesco Parrillo, dal sig D.P. (mio padre) che stava veramente male. Grazie all’immediato intervento e ai soccorsi prestati con velocità, professionalità, e umanità questi uomini e queste donne hanno salvato la vita di mio padre. In particolare ringrazio il Dott. Gennaro, l’infermiera Valeria e l’autista ...

anteprima24 : ** Uomo #Soccorso la sera di #Natale, il messaggio: “Grazie #118, siete meravigliosi” ** - courbevoie1894 : @lucabattanta Né uomo né donna ma persona capace, non rincorriamo la sinistra su questo argomento. Se vado al pront… - VigiliP : RT @iltirreno: L'uomo, 80 anni, soccorso dai familiari è ricoverato al Centro grandi ustionati a Pisa -