Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Quando finisce la conferenza stampa a Largo del Nazareno nella quale lo staff al completo della Giustizia del Partito democratico ha presentato ladi leggeche si oppone all’ormai nota Legge, una domanda resta inevasa: fino a che a punto i democratici saranno disposti ad andare fino in fondo? Fino a che punto si opporranno al M5S che non intende indietreggiare di un millimetro? Ecco, la risposta non c’è. Walter Verini, Alfredo Bazoli, Andrea Giorgis, Anna Rossomando, Franco Mirabelli e Alfredo Bazoli lasciano la sala ma senza lanciare ultimatum ai colleghi del M5S. Silenzio. Perché il tema è di quelli scottanti e le parti della coalizioni si rincontreranno il 7 gennaio quando ormai la Legge Spazzacorrotti con relativa blocco delladopo il primo grado di giudizio sarà entrata in vigore. E ...

contribuenti : Il Pd sfida Bonafede sulla prescrizione. E Forza Italia offre la 'sponda' - GiuseppeFalci : Sfida a Bonafede. Il Pd fa una proposta sulla prescrizione - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Sfida a Bonafede. Il Pd fa una proposta sulla prescrizione -