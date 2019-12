Ritratto di Mussolini nella hall e pizza “Dux” nel menù | bufera su un albergo-ristorante

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)didi unin Piemonte Unraffigurante Benitoè stato appesodell’Osteria degli Archibugi, unche si trovaVal di Susa, in Piemonte. A denunciarlo è stato un cliente attraverso un post Facebook in cui ha pubblicato anche la foto del dipinto incriminato. Dopo aver trascorso le festività natalizie presso l’Osteria degli Archibugi a Exilles, Daniele, questo il nome del cliente,giornata del 26 dicembre ha deciso di scrivere un post sul suo profilo Facebook per denunciare la presenza deldiall’interno della struttura. “Ho evitato di parlare con i ristoratori perché non volevo creare confusione, ero con la mia famiglia ed erano stati cortesi – spiega Daniele – ma è importante che si sappia”. Daniele, così, ha pubblicato le foto ...

repubblica : Exilles: ritratto di Mussolini nella hall dell'hotel, la denuncia di un cliente su Facebook [aggiornamento delle 14… - bergonzi_paola : RT @Valenti17938768: Ritratto del perfetto antifascista Laurea triennale lavoro p.t. a termine sardina che che beve litri di coca cola alb… - RedazioneLaNews : Exilles: ritratto di Mussolini nella hall dell'hotel-ristorante, la denuncia di un cliente su Facebook -