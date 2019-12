L' arcivescovo di Cracovia boccia Greta | Come un oracolo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Il Vaticano ha "battezzato"Thunberg. Ma non tutti nella Chiesa sono disposti ad assecondare l'ambientalismo. Il giudizio netto che arriva dalla PoloniaThunberg è stata elogiata da alcune alte cariche del Vaticano, maspesso accade di questi tempi il fronte ecclesiastico non è un coro unanime: all'di, che è un conservatore, la giovane attivista svedese non piace affatto. Monsignor Marex Jedraszewski ha voluto approfondire la sua visione sulla Thunberg mediante alcune dichiarazioni riportate sulla Tv di Stato, cosìspecificato su IlMessaggero. L'ecclesiastico polacco non è solo: sono tanti i membri del clero che sollevano preoccupazione per l'adesione di certi emisferi cattolici al thunberghismo. Quasil'Ecclesia avesse deciso di farsi dettare l'agenda dalle mode. L'aggettivo scelto perda uno dei ...

