Ficarra e Picone | cosa si sa sulla vita privata di Salvo e Valentino

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Ormai è un matrimonio a tutti gli effetti». Lo dice sorridendo, parlando dei 25 anni di amicizia e sodalizio che lo legano da 25 anni acon il quale forma un duo comico che continua a conquistare il pubblico dal teatro (dove da maggio festeggeranno il quarto di secolo insieme con un tour in 20 città), al cinema, alla tv. È fissato per il 7 gennaio il loro ritorno come conduttori su Canale 5 a Striscia la notizia, dove hanno debuttato nel 2005, e intanto una ulteriore conferma dell’affetto degli spettatori gli arriva dal successo che sta ottenendo in sala il loro nuovo film da protagonisti e registi, Il primo Natale. Uscito il 12 dicembre con Medusa – Il Primo Natale è il primo incasso di Natale con 1.164.118 nella sola giornata del 25 dicembre, sbaragliando il box office con un totale che sfiora gli 8 milioni di euro (7.915.828), diventando così il ...

CronacaSocial : Tutti conosciamo Ficarra e Picone. Ma avete mai visto la moglie di Salvo? E cosa si sa su Valentino? LEGGI??… - dolcemanu1986 : Il film di Ficarra e Picone sbanca il botteghino: 8 milioni di euro d'incassi - Gorgonzola1978 : @robertacimini2 Ehmmm mi perdoni se sono uscita ora dal Cinema? Consigliatissimo il film con ficarra e picone. Bravissimi. ?? -