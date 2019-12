Conte nel caos per Fioramonti | la maggioranza si spacca No del Premier al rimpasto

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Le dimissioni diagitano ladi governo. Giuseppeè assediato dai ‘suoi’ e dalle opposizioni. Le dimissioni del ministro Lorenzohanno aperto una nuova crisi di governo difficile da gestire per ilGiuseppe, assediato anche dalle forze di. Le dimissioni di LorenzoLa lettera didi certo non mette il governo sotto una buona luce. L’ormai ex ministro dell’Istruzione ha accusato ile i partiti didi aver trascurato a scuola preferendo scongiurare ogni revisione dell’Iva piuttosto che andare incontro a scelte impopolari ma necessarie. Una stoccata in bello stile da parte di. Fonte foto: https://www.facebook.com/lorenzo1977 Il casoagita il governo: liti nella, le opposizioni chiedono le ...

CarloCalenda : La cosa che personalmente mi colpisce è come facciano @giorgio_gori @nomfup @LiaQuartapelle @TNannicini etc a riman… - borghi_claudio : @kitta1979 @TommyBoTheGreat @lorenzoni_m5s Non capisco cosa si voglia dire con queste cose: ci siamo accorti di cos… - amritsundari : RT @AlvisiConci: Mi dissocio da chi oggi elogia Fioramonti. La prima volta che la Gruber lo intervisto', pensai questo è un idiota totale.… -