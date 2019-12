Come giocherà il Milan con Ibrahimovic

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è quasi un nuovo giocatore del. Lo svedese può trasformare tatticamente i rossoneri In unpovero di idee e che attacca soprattutto tramite catene laterali,può cambiare parecchio lo stile offensivo della squadra. Se oggi la sua coesistenza con Piatek sembra quasi impossibile (e ci sono dubbi forse anche su Leao, che sarebbe costretto a un lavoro quantitativo importante), è verosimile immaginare lo svedese al centro del 433, con Calhanoglu e Suso ai lati. Storicamente, la capacità spalle alla porta diha sempre esaltato gli inserimenti delle mezzali, quindi sarà un aspetto da non trascurare. Suso e Calhanoglu sono soliti partire più defilati, di conseguenza gli interni dovranno riempire bene l’area. Chissà che Krunic non possa trovare più spazio nelle scelte di Pioli Leggi su Calcionews24.com

