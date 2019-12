Chi è Mariangela Eboli | la compagna di Checco Zalone

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Eppure anche lui ha una. Nell’attesa dell’uscita, il primo giorno del 2020, di Tolo tolo, il nuovo film di, parliamo un po’ della sua, con cui sembra essere prossimo alle nozze. C’è da dire che Luca Pasquale Medici, questo il nome all’anagrafe di, non ama stare al centro del gossip ed è un artista molto riservato. Per questo, sono in molti a non sapere i dettagli della sua vita privata e pochi conoscono la sua storica. Lei si chiamae fa coppia conda tantissimi anni. Dal loro amore sono nate anche due figlie: Gaia e Greta. Lei, che è anche un’attrice, ha recitato anche accanto a lui in Cado dalle Nubi e Che bella giornata. Solo qualche mese fa, il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione sulla coppia: pare che gli innamorati siano pronti a convolare a nozze e che l’attore abbia fatto alla ...

CronacaSocial : Tutti sappiamo chi è Checco Zalone. Ma avete mai visto la sua compagna? Ecco chi è la madre dei suoi due figli. LEG… - sergiodesiena : RT @VentagliP: “Chi tace ascolta. Chi tace si raccoglie, ode una meraviglia che istruisce la fiorita, guida a terra le foglie, qui e qui. C… - infoitcultura : Conoscete la compagna di Checco Zalone? Ecco chi è Mariangela (Foto) -