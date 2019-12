TelevideoRai101 : Capodanno,Coldiretti: 6 mln in partenza - Agenzia_Dire : Quasi sei milioni di italiani hanno scelto di partire per trascorrere il Capodanno fuori casa. - UbertoGandolfi : Coldiretti: sulle tavole di San Silvestro e Capodanno il pesce del lago Maggiore -

Sono quasi 6 milioni gli italiani che hanno deciso di partire per trascorrere ilfuori casa, in aumento del 20% rispetto al 2018. E' quanto emerge dall'indagine di. L'81% dei vacanzieri resterà all'interno del territorio nazionale. Le mete più gettonate sono le città e le località d'arte, con il 48%. Seguono le mete di montagna, con il 38%. Alloggerà in case di proprietà il 67%, mentre il 24% ha optato per gli alberghi. Il budget stanziato è di 434 euro per persona, in aumento del 7% rispetto al 2018.(Di venerdì 27 dicembre 2019)