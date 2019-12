Calcio a 5 | Serie A 2019 2020 | Pesaro allunga ma Acqua & Sapone e Avellino tengono

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’anno solaredelladia 5 si è chiuso oggi con la quindicesima giornata e ultima del girone d’andata. Tutte e sedici le squadre sono andate in campo contemporaneamente alle 20:45 per regalare l’ultimo grande spettacolo ai tanti tifosi che continuano a rispondere presente sulle varie tribune dei campi. L’Italservicenon ha avuto alcun problema ad avere la meglio della Colormax Pescara e al Pala Pizza è arrivata una larghissima vittoria per 5 a 1 che permette ai campioni d’Italia dire a quota 36 punti e chiudere questoda “campioni d’inverno”. Decisive per i tre punti le doppiette del bomber Cristian Borruto e di Mario Canal. Risponde però presente l’di mister Massimiliano Bellarte che al PalaRigopiano di Pescara ottiene un’importantissimo successo contro una ...

tuttosport : #Boniperti 2.0, il Natale del presidentissimo della #Juve ?? - tuttosport : #Juve, #DeLigt: 'Voglio rimanere a Torino per tanti anni' ?? - Gazzetta_it : Il @acmilan riabbraccia @Ibra_official, un vincente superiore alle leggi del tempo -