Avengers | Endgame | Thanos poteva essere sconfitto in modo diverso?

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Inesserci unmigliore per battere? Una teoria del web sembrerebbe suggerirlo. Inc'era unper batterealternativo rispetto a quello per cui si è optato? Il cinecomic è stato il palcoscenico per la resa dei conti tra il Titano Pazzo e gli, che, secondo una nuova teoria, avrebbero potuto aver ragione del loro nemico anche seguendo un piano. Nell'ultimo atto di, i nostri eroi fanno di tutto per non permettere ae ai suoi di impadronirsi di nuovo del Guanto dell'Infinito. Durante la battaglia finale, infatti, uno degli obiettivi principali è quello di tenere il Titano Pazzo alla larga dalle gemme, in ...

