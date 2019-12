Supercoppa Juve-Lazio | tifosi sbeffeggiano Ronaldo e gli gridano | “Messi | Messi” E lui

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Oltre il danno, per Cristiano, la beffa. Lantus è appena stata battuta per 3 a 1 dallanella partita per laitaliana giocata in Arabia Saudita. Il campione portoghese, al termine dell’incontro, per manifestare tutto il suo disappunto, si è levato dal collo la medaglia destinata agli sconfitti. Dagli spalti, in più, alcunilo hanno provocato, urlandogli ripetutamente “Messi, Messi“. Lui ha colto, in parte, la provocazione. L'articoloe gli: “Messi, Messi”. E lui reagisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.

