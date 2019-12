Scontro fra 2 auto | ragazza muore mentre va a messa di Natale

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si stava recando alladella notte died è morta a seguito dellofra duenel frusinate. Una tragedia, un incidente mortale, proprio nei giorni delle feste e che vede vittima una 26 enne Ilaria Lai di Fontana Liri (Fr). Viaggiava su una vettura col padre. E' deceduta prima di raggiungere la chiesa. Per motivi al vaglio dei carabinieri che indagano sul caso si sono scontrate le macchine su cui viaggiavano padre e figlia e un'altra. L'impatto è stato fatale per la, che svolgeva attività di volontaria, e che era in viaggio alla volta della parrocchia di Sant'Eleuterio per la celebrazione religiosa alla vigilia del.Un impatto che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la 26enne. Sono intervenuti sul luogo della tragedia stradale anche i vigili del fuoco e i ...

