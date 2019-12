Sassari | 26enne accoltellato in discoteca dopo una lite | è grave

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Undiè statoall’interno di unadi Ossiunacon un suo coetaneo. E’stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, mentre l’aggressore è in stato di fermo Il giovane Giovanni Fresi di, è statoquesta notte all’interno di unadi Ossi. Unacon … L'articoloinuna: èproviene da www.meteoweek.com.

