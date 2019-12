Raccolta differenziata | dalle lampadine agli scontrini | i 10 errori più comuni da evitare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Pranzo della domenica, pasticcini in tavola: ma il vassoio poi, dove si butta? E lo scontrino della pasticceria? E un bicchiere di cristallo rotto? Fino a che si tratta di riconoscere vetro, carta e plastica è tutto semplice, ma nella vita quotidiana può capitare di essere in dubbio di fronte ai bidoni della spazzatura. “Il cittadino spesso è confuso sullaanche perché ogni Comune ha le sue regole”, spiega Antonello Ciotti, presidente di Corepla, il consorzio nazionale per la, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. “Iricevono circa 350 milioni ogni anno come ricompensa per il loro impegno. La cosa più importante è la sensibilizzazione del cittadino: se le persone non sono motivate a fare bene la, noi facciamo il doppio del lavoro. Differenziare correttamente i rifiuti può essere impegnativo, ma è il ...

sole24ore : Perché solo al Nord sanno fare bene la raccolta differenziata? - GazzettaNissena : Caltanissetta. I nisseni che risiedono nella zona residenziale di Via Luigi Monaco (e traverse viciniore) potranno… - LucaPorcu_91 : @jobmeteo @Ciavarda @Emanuelamuscuso @virginiaraggi Più che migliorare il servizio di raccolta, io fossi… -