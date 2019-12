PSG | Leonardo non molla De Sciglio | la situazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il Paris Saint-Germain non vuole solamente Emre Can: gli occhi dei parigini in casa Juventus per DeIl Paris Saint-Germain punta gli occhi sulla Juventus in vista del mercato di gennaio. Sulla lista dei desideri del direttore sportivonon c’è solamente Emre Can. Oltre al centrocampista tedesco, il club parigino vorrebbe anche Mattia De, da tempo pupillo dell’allenatore Thomas Tuchel. Leggi su Calcionews24.com

MarcoBovicelli : #Milan, trattativa con il #PSG per il trasferimento di Lucas #Paqueta: pallino di Leonardo che lo ha portato a a Mi… - sal_franzese : @NicoSchira Ahahhahahahah che DS leonardo, con i soldi del psg lo posso fare anche io il direttore sportivo - sportli26181512 : Juve-Psg, la verità su Emre Can e Paredes: ma Leonardo insiste anche per De Sciglio: Torino-Parigi, l'asse è caldo.… -